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Великобритания внесла четыре новые позиции в санкционный список по России

Великобритания внесла четыре новые позиции в санкционный список по России Британские власти внесли четыре новые позиции в санкционный список по России. Также Великобритания ввела санкции против производителя иранских беспилотников "Шахед" - Shahed Aviation Industries, а также ряда высокопоставленных сотрудников оборонных ведомс
Другие страны
20 октября 2022 г. 20:43
Великобритания внесла четыре новые позиции в санкционный список по России

Британские власти внесли четыре новые позиции в санкционный список по России. Также Великобритания ввела санкции против производителя иранских беспилотников "Шахед" - Shahed Aviation Industries, а также ряда высокопоставленных сотрудников оборонных ведомств Ирана вслед за аналогичным решением Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном в четверг санкционном списке на сайте британского правительства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, в частности, были применены в отношении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Багери Мохаммада, главы службы снабжения, исследований и промышленности в Министерстве обороны ИРИ бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил КСИР, отвечающих за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya İranın yüksək rütbəli hərbçilərinə sanksiya tətbiq edib

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