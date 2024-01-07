Великобритания вложит более 380 млн долларов в производство уранового топлива

Великобритания планирует инвестировать 300 млн фунтов стерлингов (более 381 млн долларов) для запуска собственного производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов.

Великобритания планирует инвестировать 300 млн фунтов стерлингов (более 381 млн долларов) для запуска собственного производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Отмечается, что Великобритания станет первой страной в Европе, которая запустит подобное производство. Инвестиции помогут обеспечить страну до 24 ГВт атомной энергии к 2050 году, что составляет четверть всего потребления электроэнергии в королевстве. Первый завод по производству уранового топлива планируется запустить к 2030 году.

Обогащенный уран HALEU используется для атомных станций малых мощностей.