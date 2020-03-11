Великобритания выведет 330 военнослужащих из Афганистана к середине года

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Британия решила вывести 330 военнослужащих из Афганистана к середине июля после того, как было заключено соглашение с движением "Талибан", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее в Пентагоне заявили, что США подтверждают начало сокращения численности войск в Афганистане согласно достигнутым договоренностям с движением "Талибан". Вооруженные силы США в Афганистане начали сокращение численности до 8 600 в течение 135 дней.

Газета Times отмечает, что таким образом США решили вывести 30% воинского контингента, сократив численность военнослужащих с 12 тысяч до 8600. Источники в военной сфере сообщили Times, что Британия на первом этапе сократит кадровый состав в аналогичном соотношении: будут выведены 330 служащих ВС страны из числа 1,1 тысячи военных, дислоцированных в Афганистане. Основная часть британских войск расположена в Кабуле и его окрестностях. Небольшое количество британских спецназовцев входят в состав американских частей в других районах, в том числе в южной провинции Гильменд.

Военный источник сообщил газете, что вторая часть британских военных покинет Афганистан, если талибы помешают стране стать "убежищем для террористов" и будут уважать права человека, а также оговаривается, что они должны продемонстрировать уважение прав женщин.