​Великобритания вышла на третье место в мире по числу жертв COVID-19

Великобритания занимает третье место в мире по числу смертей, вызванный коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб. Он отметил, что количество зарегистрированных в стране летальных исходов превысило 26 тыс.

"Мы включили в статистику в общей сложности дополнительные 3 811 смертей", - сказал Рааб, уточнив, что со среды статистика Минздрава будет включать умерших не только в больницах, как это было до настоящего момента, но и в домах престарелых, хосписах, а также у себя дома. "К сожалению, сегодняшние цифры показывают, что по сравнению с данными за прошлые сутки в стране умерло еще 765 пациентов с коронавирусом", - добавил он.

В результате изменения методики подсчета за одни сутки число отмеченных в стране смертей выросло с 21 678 до более чем 26 тыс. Таким образом, по этому показателю Великобритания теперь уступает лишь Италии и США. При этом, как подчеркнул Рааб, речь не идет о внезапном резком росте смертности. Обновленная статистика учитывает летальные исходы, имевшие место в Соединенном Королевстве с 2 марта по 28 апреля. При этом, по словам Рааба, учитываются случаи, когда заражение новым коронавирусом было подтверждено.