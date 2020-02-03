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Великобритания выделит свыше 20 млн долларов на вакцину от коронавируса

Великобритания выделит свыше $20 млн на вакцину от коронавируса

Правительство Великобритании сообщило, что выделит более 26 миллионов долларов на разработку новой вакцины против коронавируса и других инфекционных заболеваний.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Средства будут использоваться Коалицией по эпидемиологическим инновациям (CEPI). По словам главы CEPI, организация планирует перейти к этапу клинических испытаний новых разработок через 16 недель.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. 

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