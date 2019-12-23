Великобритания вдвое увеличит визы для ученых на фоне Brexit

Правительство Великобритании намерено упростить въезд в страну зарубежным научным сотрудникам на фоне приближающегося Brexit, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны, в ближайшее время будет вдвое увеличена квота на упрощенные визы для научных сотрудников, получающих стипендию в британских вузах, - с 62 до 120. Все, что нужно для запуска процедуры получения такой визы,— это письмо от организации, готовой платить стипендию научному сотруднику.

Данное решение британских властей стало реакцией на заявления университетского сообщества Великобритании, что грядущий Brexit может значительно осложнить въезд в страну европейским ученым и потенциально может привести к нехватке научных кадров.

"Чтобы поддерживать наше лидерство на мировом уровне, нам нужно привлекать лучшие таланты со всего света вдобавок к собственным выдающимся умам. Для этого нужно заменить нынешнюю громоздкую и недружелюбную систему выдачи виз честной, быстрой, эффективной и доступной системой, которая будет учитывать долгосрочные интересы ученых и их семей", - заявил президент Лондонского королевского общества Венки Рамакришнан.