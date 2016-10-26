Великобритания в 2017 году разместит в Эстонии 800 военных

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Великобритания к весне следующего года разместит в Эстонии около 800 своих военнослужащих, а также военную технику, включая танки и беспилотники, в рамках новой стратегии НАТО, предполагающей усиление военного присутствия на восточных границах альянса.

Как передает Report, об этом заявил британский министр обороны Майкл Фэллон в интервью, опубликованном во вторник в газете The Wall Street Journal.

"Этот батальон будет оборонительным по своей природе, но он также будет полностью готов выполнять боевые задачи", - отметил глава Минобороны. По словам Фэллона, британские войска будут расквартированы в Эстонии, где к ним присоединятся воинские подразделения Франции и Дании. Также там будет дислоцирована военная техника, включая тактические дроны, танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior.

Как отметил министр, размещение в Эстонии британского батальона направлено на "демонстрацию поддержки (союзников по НАТО), для чего необходимо значительное (военное) присутствие, и сдерживание". "Это не просто войска прикрытия, это серьезное военное присутствие", - указал Фэллон.