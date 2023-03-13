Великобритания увеличит свой военный бюджет

Великобритания увеличит расходы на оборону на 5 млрд фунтов стерлингов ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта в Украине.

Великобритания увеличит расходы на оборону на 5 млрд фунтов стерлингов ($6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

В нем говорится, что пункт об увеличении военного бюджета будет содержаться в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии, которая будет опубликована 13 марта.

Отмечается, что 3 млрд фунтов стерлингов ($3,6 млрд) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов боеприпасов и вооружений, поставленных Украине.