Великобритания увеличит штат дипкорпуса в связи с Brexit

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Великобритания увеличит штат дипкорпуса почти на 1 тысячу человек с целью расширения связей с различными странами мира после Brexit, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Над нашими демократическими ценностями сейчас, возможно, нависла самая большая угроза со времени падения Берлинской стены. Мы можем использовать наше влияние, возможности и силу для их защиты", - заявил министр иностранных дел Джереми Хант, добавив, что Лондон должен активизировать и расширить свою дипломатию.

По его словам, 335 новых сотрудников появятся в зарубежных дипмиссиях, штат которых будет дополнительно расширен и за счет 329 граждан этих стран. В Лондоне штат дипведомства увеличится на 328 человек.

Данная идея получила поддержку главы парламентского Комитета по иностранным делам Тома Тугендхата. "Мы могли бы, например, иметь принца Гарри в качестве посла в Вашингтоне или Дэвида Кэмерона (бывшего премьер-министра - ред.) в Шанхае", - предположил депутат.