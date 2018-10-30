Великобритания увеличит расходы на оборону

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании увеличивает в ближайшие два финансовых года 2018-2019-й и 2019-2020-й расходы на нужды вооруженных сил на 1 млрд фунтов (почти 1,3 млрд долларов США).

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times, комментируя выступление министра финансов Соединенного Королевства Филипа Хаммонда с бюджетным посланием в Палате общин британского парламента.

Данные средства выделяются дополнительно к прибавке к оборонному бюджету в 800 млн фунтов (более 1 млрд долларов США), о которой было объявлено в марте 2018 года. Миллиардная дотация Вооруженным силам (ВС) поступит двумя траншами. 200 млн фунтов (256 млн долларов) будут выделены до конца текущего финансового года, а 800 млн фунтов (1 млрд долларов) в течение следующего.

Дополнительное бюджетное финансирование на оборонные нужды издание называет "победой министра обороны" Гэвина Уильямсона, который провел массированную кампанию с целью увеличения военных расходов. По словам представителя минобороны, подобное повышение позволит сохранить оборонный потенциал. Кроме того, выделяемые средства позволят Лондону выполнить обязательства по приобретению у США 48 истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения.