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Великобритания увеличит расходы на оборону на 1 млрд фунтов стерлингов

Великобритания увеличит расходы на оборону на 1 млрд фунтов стерлингов Расходы Великобритании на оборону в 2023 году должны вырасти на 1 млрд фунтов стерлингов.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 10:00
Великобритания увеличит расходы на оборону на 1 млрд фунтов стерлингов

Расходы Великобритании на оборону в 2023 году должны вырасти на 1 млрд фунтов стерлингов.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник в парламенте.

По данным газеты, за увеличение расходов на вооружения выступил министр обороны Бен Уоллес, это предложение поддержал британский Минфин.

По оценкам военных экспертов, на которых ссылается The Telegraph, во избежание сокращения бюджета Минобороны Британии в 2024-2025 годах он должен увеличиться с 48,6 млрд фунтов стерлингов до 50,1 млрд фунтов стерлингов. То есть ожидается увеличение бюджета как минимум примерно на 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Ожидается, что весной следующего года глава Минфина Джереми Хант объявит об увеличении расходов на оборону. Увеличение бюджета будет рассматриваться как победа Бена Уоллеса, который в прошлом году активно настаивал на увеличении расходов на оборону.

В 2023 году Великобритания планирует поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Их поставят в рамках контракта о военной помощи на сумму 250 млн фунтов стерлингов. По данным BBC, премьер-министр Британии Риши Сунак попросил оценить влияние военной помощи Киеву на вооруженный конфликт с Россией.

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