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Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия

Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия Великобритания провела успешные испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire.
Другие страны
19 января 2024 г. 17:42
Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия

Великобритания провела успешные испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сообщение британского оборонного ведомства.

Испытания проводились на Гебридском полигоне Минобороны США, и комплекс поразил несколько воздушных целей.

Дальность действия DragonFire засекречена. В Минобороны Великобритании лишь указали, что комплекс представляет собой средство поражения целей в пределах прямой видимости, способное наносить удар "по любой видимой цели".

"Испытания продемонстрировали способность комплекса поражать воздушные цели на соответствующих дальностях, что является важным шагом на пути к принятию этой технологии на вооружение. Сухопутные войска и ВМС Великобритании рассматривают использование этого оружия в рамках своих возможностей ПВО", - говорится в сообщении.

Стоимость одного выстрела из лазерного оружия DragonFire обычно составляет менее 10 фунтов, при этом за 10 секунд выделяется столько же тепла, сколько за час использования обычного обогревателя, указали в ведомстве.

Стоимость ракеты Sea Viper, которой британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море, составляет около 1 млн фунтов.

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