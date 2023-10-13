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Великобритания усилит военное присутствие на востоке Средиземного моря

Великобритания усилит военное присутствие на востоке Средиземного моря Британские военные перебросят дополнительные силы на восток Средиземного моря, чтобы выразить поддержку Израилю, проводящему военную операцию в секторе Газа.
Другие страны
13 октября 2023 г. 01:50
Великобритания усилит военное присутствие на востоке Средиземного моря

Британские военные перебросят дополнительные силы на восток Средиземного моря, чтобы выразить поддержку Израилю, проводящему военную операцию в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в данный район перебросят два корабля (один десантный и один эвакуационный) британских ВМС, патрульные самолеты и несколько вертолетов. Одной из задач британских сил в восточных районах Средиземного моря будет, как сообщает газета, "отслеживание угроз для региональной стабильности".

Кроме того, военные, если это потребуется, окажут поддержку Армии обороны Израиля.

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