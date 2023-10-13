Великобритания усилит военное присутствие на востоке Средиземного моря

Британские военные перебросят дополнительные силы на восток Средиземного моря, чтобы выразить поддержку Израилю, проводящему военную операцию в секторе Газа.

Британские военные перебросят дополнительные силы на восток Средиземного моря, чтобы выразить поддержку Израилю, проводящему военную операцию в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в данный район перебросят два корабля (один десантный и один эвакуационный) британских ВМС, патрульные самолеты и несколько вертолетов. Одной из задач британских сил в восточных районах Средиземного моря будет, как сообщает газета, "отслеживание угроз для региональной стабильности".

Кроме того, военные, если это потребуется, окажут поддержку Армии обороны Израиля.