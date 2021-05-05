Великобритания упростила въезд лауреатам престижных премий

Соединенное Королевство намерено привлечь "лучших и талантливейших" людей со всего мира

Правительство Великобритании с 5 мая упрощает получение рабочих виз учеными, художниками, актерами и музыкантами, удостоенными престижных наград. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило информационное агентство PA .

По его данным, этот шаг является частью изменений в иммиграционной системе, направленных на привлечение в Соединенное Королевство "лучших и талантливейших" людей со всего мира.

Победители премий "Оскар", "Тони", Grammy, а также лауреаты Нобелевской премии и BRIT Awards станут одними из тех, кто сможет получить визу для жизни и работы в Великобритании по упрощенной программе. Также этим правом смогут воспользоваться лица, получившие некоторые премии в области танца, моды, архитектуры и социальных наук.

"Лауреаты этих премий достигли вершины своей карьеры и могут многое предложить Великобритании. Привлечение лучших и ярчайших специалистов на основе навыков и таланта, которыми они обладают, а не того, откуда они приехали, - это именно то, для чего была разработана наша новая иммиграционная система, основанная на баллах", - отметила глава МВД Великобритании Прити Пател.