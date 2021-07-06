Великобритания упрощает правила самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19

Правительство Великобритании пересмотрит правила самоизоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19

Правительство Великобритании пересмотрит правила самоизоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид.

Таким образом, с 16 августа полностью вакцинированные жители страны не должны будут оставаться дома в течение 10 дней после контакта с носителем инфекции.

Джавид подчеркнул, что практика самоизоляции и штрафы за ее нарушение помогли сдерживать распространение болезни в период разработки вакцин от коронавируса и на первых этапах иммунизации населения. К настоящему моменту, по словам министра, вакцинация населения страны позволила создать "защитную стену", что позволяет властям пересматривать подход к борьбе с инфекцией и снимать действующие ограничения.

Правила, касающиеся самоизоляции, также перестанут распространяться на контактировавших с больными несовершеннолетних британцев, которые пока не могут получить вакцины от коронавируса.

Джавид добавил, что, согласно последним оценкам, программа массовой вакцинации только в Англии помогла спасти 27 тыс. жизней и предотвратить более 7 млн случаев заражения вирусом. По его словам, прививки позволяют предотвратить около 80% случаев развития инфекции, сопровождающейся симптоматическими проявлениями. Вероятность развития тяжелых форм заболевания и смерти при этом сокращается примерно на 95%.