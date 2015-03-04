Великобритания угрожает ЕС выходом из союза

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Великобритания останется в Евросоюзе только в случае "серьезных изменений" в политике, проводимой Брюсселем.

Как передает Report, с таким заявлением выступил во вторник глава МИД королевства Филип Хаммонд.

"В какой-то период за последние 20 лет Евросоюз сошел с рельсов и теперь движется в неверном направлении, - считает министр. - Для того, чтобы вернуть сообщество на рельсы, необходимы реформы и пересмотр существующих соглашений".

"Великобритания должна использовать возможность изменить структуру Евросоюза с тем, чтобы членство в нем стране было выгодно", - подчеркнул Хаммонд.

Помимо этого, по словам министра, за последние месяцы он провел переговоры с коллегами из 23 государств-членов ЕС.

"Подавляющее большинство партнеров хочет, чтобы мы остались участниками этого сообщества, - заявил Хаммонд. - Тем не менее, для этого Брюссель должен будет пойти на серьезные изменения своей политики".