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Великобритания столкнулась с ростом заболеваемости сальмонеллезом

Великобритания столкнулась с ростом заболеваемости сальмонеллезом В Великобритании участились случаи заражения сальмонеллезом, причиной которых стали плохие проверки продуктов питания после выхода из Евросоюза.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 15:02

В Великобритании участились случаи заражения сальмонеллезом, причиной которых стали плохие проверки продуктов питания после выхода из Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает газета Independent.

"Страна сталкивается с ростом числа случаев сальмонеллеза из-за недостаточных проверок качества еды после Brexit", - отмечает издание.

Издание указало, что в сентябре британское правительство в пятый раз перенесло планы по введению контроля за импортируемой в страну пищевой продукцией из ЕС.

Отмечается, что сейчас власти страны проводят расследование по факту недавней вспышки заболеваемости сальмонеллезом, вызванной мясом птицы, завезенным в Великобританию из Польши.

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