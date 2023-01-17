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Великобритания столкнулась с рекордной нехваткой рабочей силы из-за Brexit

Великобритания столкнулась с рекордной нехваткой рабочей силы из-за Brexit Великобритания сталкивается с рекордной нехваткой рабочей силы в результате выхода из ЕС и упразднения режима свободного передвижения рабочей силы с государствами Европы.
Другие страны
17 января 2023 г. 10:30
Великобритания столкнулась с рекордной нехваткой рабочей силы из-за Brexit

Великобритания сталкивается с рекордной нехваткой рабочей силы в результате выхода из ЕС и упразднения режима свободного передвижения рабочей силы с государствами Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Financial Times.

По ее данным, согласно результатам совместного исследования аналитических центров UK in a Changing Europe и Centre for European Reform, в июне 2022 года Британия недосчиталась порядка 330 тыс. работников, что эквивалентно 1% трудоспособного населения страны. Отмена режима свободного передвижения со странами ЕС особенно сильно повлияла на секторы низкоквалифицированного труда, такие как логистика, строительство и гостиничный бизнес, отмечают исследователи. Например, в сфере транспортировки и хранения товаров нехватка рабочей силы достигла 128 тыс. человек, что составляет 8% от общего числа сотрудников, занятых в этом секторе.

Представители бизнеса призывают правительство принять необходимые меры, включающие реформирование списка дефицитных профессий, поскольку возросшая конкуренция за рабочую силу усиливает инфляцию.

После выхода из Евросоюза власти Соединенного Королевства ввели систему иммиграции на основе баллов. Она позволяет квалифицированным работникам, чья заработная плата составляет более 25,6 тыс. фунтов стерлингов в год или 10,1 фунтов в час, получать рабочие визы. Эксперты указывают, что эта система "недостаточно либеральна" и подходит только для найма высококвалифицированных специалистов.

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Версия на английском языке UK worker shortfall due to Brexit curbs estimated at 330,000

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