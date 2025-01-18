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Великобритания столкнулась с оттоком миллионеров из-за смены правительства

Великобритания столкнулась с оттоком миллионеров из-за смены правительства Великобритания столкнулась с рекордным оттоком миллионеров из-за смены правительства в июле 2024 года.
Другие страны
18 января 2025 г. 11:38
Великобритания столкнулась с оттоком миллионеров из-за смены правительства

Великобритания столкнулась с рекордным оттоком миллионеров из-за смены правительства в июле 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Times.

В 2024 году страну покинули почти 10,8 тыс. обладателей многомиллионных состояний - на 157% больше, чем в 2023 году.

По данным аналитической компании New World Wealth, среди покинувших королевство в прошлом году 12 миллиардеров и 78 человек, чье состояние превышает $100 млн. Многие из них обосновались в Швейцарии, Италии и Объединенных Арабских Эмиратах. Процесс резко ускорился в мае, когда экс-премьер Риши Сунак назначил дату парламентских выборов, на которых, согласно всем прогнозам, должны были победить лейбористы. После этого из Великобритании каждые 45 минут уезжало в среднем по одному миллионеру.

Экономическая политика Лейбористской партии, разгромившей консерваторов, в меньшей степени ориентирована на крупный бизнес и предполагает повышение налогообложения наиболее богатых жителей страны. Налоговая реформа затронет десятки тысяч состоятельных британцев, имеющих особый статус, позволяющий им платить основную часть налогов за пределами королевства по более низким ставкам. Среди тех, кто, проживая в Великобритании, платит за сохранение налогового статуса нерезидента, супруга Сунака Акшата Мурти, чье состояние превышает $500 млн.

По оценке правительства лейбористов, отмена налоговых послаблений для таких лиц позволит привлекать в бюджет королевства дополнительно £2,5 млрд ($3,05 млрд) в год. Согласно подсчетам компании Oxford Economics, казна, напротив, недосчитается £1 млрд ($1,22 млрд) в год, так как значительная часть богатых нерезидентов переедет из королевства в другие страны. Ту же возможность, как отмечает The Times, рассматривают многие успешные британские предприниматели. Число британцев, которые в 2024 году подыскивали себе страну для переезда и получения второго гражданства, выросло на 57% по сравнению с 2023 годом и в семь раз по сравнению с 2019 годом.

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