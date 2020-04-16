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Великобритания стала шестой страной с более чем 100 тыс. случаев заражения COVID-19

​Великобритания стала шестой страной с более чем 100 тыс. случаев

Великобритания стала шестой страной в мире, где было подтверждено более 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

Как говорится в сообщении, распространенном в четверг Минздравом страны, число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 13 729.

"Из 327 608 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 103 093 они дали положительный результат. 15 апреля 13 729 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте. За сутки был зарегистрирован 861 новый летальный исход.

Помимо Соединенного Королевства, больше 100 тыс. заболевших было выявлено в Германии, Испании, Италии, США и Франции.

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