Великобритания стала членом Транстихоокеанского партнерства

Великобритания официально стала членом экономического объединения Транстихоокеанское партнерство (ТТП), в которое до сих пор входили 11 стран региона.

Великобритания официально стала членом экономического объединения Транстихоокеанское партнерство (ТТП), в которое до сих пор входили 11 стран региона.

Как передает Report со ссылкой на японское общественное телевидение (NHK), соответствующий протокол вступил в силу 15 декабря.

Это произошло после завершения в странах - членах ТТП всех необходимых процедур, связанных с присоединением королевства к экономическому сообществу, основанному на взаимном снижении или отмене торговых пошлин, облегчении процедур движения товаров, капиталов и технологий.

Правительство Японии (крупнейшей экономики в ТТП) активно поддерживало присоединение Великобритании к этой структуре, хотя внутри объединения на этот счет были сомнения. Однако они были окончательно сняты после того, как Лондон согласился на полную отмену пошлин на закупки пальмового масла в Малайзии и пошел на некоторые торговые уступки другим членам объединения.

Соединенное Королевство стало первой страной, которая присоединилась в ТТП после его формирования, и его первым членом за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона.