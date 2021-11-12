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Великобритания согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года

Великобритания согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 миллионов фунтов стерлингов (535 миллионов долларов) за непоставленные в 1979 году танки. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил Замглавы
Другие страны
12 ноября 2021 г. 09:16
Великобритания согласилась выплатить Ирану долг за сорванный контракт 1974 года

Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 миллионов фунтов стерлингов (535 миллионов долларов) за непоставленные в 1979 году танки. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни.

"Основной вопрос о выплате долга и его уровне согласован, но вопрос о методе и процессе выплаты еще не решен", - сказал иранский дипломат, совершающий турне по Европе.

Международный суд ООН в 2012 году призвал Великобританию выплатить Ирану компенсацию за сорванный Англией контракт, заключенный между компанией International Military Services (IMS) и Ираном в 1974 году. По этому договору компания была обязана поставить в Иран более 1 тысячи единиц британских танков, но из-за революции в Иране в 1979 году Лондон отказался выполнять условия контракта.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya 1974-cü ildə bağlanmış müqaviləyə görə İrana borc ödəyəcək
Версия на английском языке UK agrees to pay Iran debt for broken 1974 contract

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