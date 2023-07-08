Великобритания собирается вступить в Тихоокеанское партнерство в середине июля

Великобритания намерена подписать Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на министерской встрече членов организации, которая пройдет 15-16 июля в городе Окленд (Новая Зеландия).

Великобритания намерена подписать Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на министерской встрече членов организации, которая пройдет 15-16 июля в городе Окленд (Новая Зеландия).

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

"Членство Соединенного Королевства в CPTPP наряду с нашим двусторонним Соглашением о свободной торговле гарантирует экспортерам Киви беспрецедентный доступ к шестой по величине экономике в мире", - говорится в заявлении со слов министра торговли и развития экспорта Дэмиена О'Коннора.

Великобритания объявила о вступлении в CPTPP 31 марта. Также присоединиться к организации хотят Китай, Тайвань, Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Украина.