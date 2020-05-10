​Великобритания собирается смягчить карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен объявить о незначительном смягчении карантинных мер, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на газету The Sunday Times, с 11 мая глава правительства разрешит заниматься спортом более одного раза на улице при условии сохранения дистанция в два метра между людьми. Ранее заниматься спортом на воздухе разрешалось только один раз в сутки. Кроме того, с 13 мая начнут работать садовые рынки, которые закрылись полтора месяца назад.

Также ожидается, что Джонсон объявит о том, что с начала июня все прибывающие в страну должны уйти на самоизоляцию на две недели. Нарушителям может грозить штраф или депортация, если речь идет об иностранцах.

Указывается, что такие планы правительства подверглись критике со стороны авиакомпаний и турфирм, которые выразили опасения, что жесткие меры не восстановят туризм в ближайшее время, как внутренний, так и выездной.

Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано 216,5 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.