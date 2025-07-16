Великобритания сняла запрет на полеты пакистанских авиакомпаний спустя пять лет

Великобритания сняла запрет на полеты пакистанских авиакомпаний спустя пять лет

Великобритания официально исключила Пакистан из списка стран с ограничениями на полеты, фактически сняв ранее введенный запрет для пакистанских авиакомпаний.

Как сообщает Report, об этом заявила Британская Верховная комиссия в Исламабаде.

Согласно информации, теперь пакистанские перевозчики могут подавать заявки на получение разрешений на полеты в Великобританию через Управление гражданской авиации Соединенного Королевства.

Решение было принято после значительного повышения стандартов авиационной безопасности в Пакистане.

"Восстановление воздушного сообщения не только улучшит связь, но и поможет воссоединить семьи и поддержать экономические и культурные связи", - заявила верховный комиссар Великобритании Джейн Марриотт.

Напомним, что запрет был введен в июле 2020 года авиационными властями Великобритании и Европы после скандала с поддельными пилотскими лицензиями.