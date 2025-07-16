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Великобритания сняла запрет на полеты пакистанских авиакомпаний спустя пять лет

Великобритания сняла запрет на полеты пакистанских авиакомпаний спустя пять лет Великобритания сняла запрет на полеты пакистанских авиакомпаний спустя пять лет
Другие страны
16 июля 2025 г. 11:58
Великобритания сняла запрет на полеты пакистанских авиакомпаний спустя пять лет

Великобритания официально исключила Пакистан из списка стран с ограничениями на полеты, фактически сняв ранее введенный запрет для пакистанских авиакомпаний.

Как сообщает Report, об этом заявила Британская Верховная комиссия в Исламабаде.

Согласно информации, теперь пакистанские перевозчики могут подавать заявки на получение разрешений на полеты в Великобританию через Управление гражданской авиации Соединенного Королевства.

Решение было принято после значительного повышения стандартов авиационной безопасности в Пакистане.

"Восстановление воздушного сообщения не только улучшит связь, но и поможет воссоединить семьи и поддержать экономические и культурные связи", - заявила верховный комиссар Великобритании Джейн Марриотт.

Напомним, что запрет был введен в июле 2020 года авиационными властями Великобритании и Европы после скандала с поддельными пилотскими лицензиями.

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