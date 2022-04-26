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Великобритания скорректировала санкционный список по России

Великобритания скорректировала санкционный список по России Великобритания внесла технические коррективы в санкционный список по России, включающий 195 физических и юридических лиц, не вводя новые рестрикции.
Другие страны
26 апреля 2022 г. 19:30
Великобритания скорректировала санкционный список по России

Великобритания внесла технические коррективы в санкционный список по России, включающий 195 физических и юридических лиц, не вводя новые рестрикции.

Как сообщает Report, это следует из обновленной версии документа, распространенной во вторник МИД Соединенного Королевства.

Изменения внесены в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Новая версия документа содержит ряд корректив технического характера, а также больше пояснений о причинах внесения тех или иных фигурантов в черный список, попадание в который предполагает запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов на территории страны, если они будут обнаружены.

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Версия на английском языке Britain slaps sanctions on another 195 Russian individuals, legal entities
Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısını yeniləyib

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