Великобритания скорректировала санкционный список по России

Великобритания внесла технические коррективы в санкционный список по России, включающий 195 физических и юридических лиц, не вводя новые рестрикции.

Великобритания внесла технические коррективы в санкционный список по России, включающий 195 физических и юридических лиц, не вводя новые рестрикции.

Как сообщает Report, это следует из обновленной версии документа, распространенной во вторник МИД Соединенного Королевства.

Изменения внесены в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Новая версия документа содержит ряд корректив технического характера, а также больше пояснений о причинах внесения тех или иных фигурантов в черный список, попадание в который предполагает запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов на территории страны, если они будут обнаружены.