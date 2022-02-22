Великобритания сегодня введет санкции против России

Глава британского МИД Лиз Трасс в понедельник вечером подтвердила, что 22 февраля Лондон объявит о новых санкциях против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской «народных республик».

Глава британского МИД Лиз Трасс в понедельник вечером подтвердила, что 22 февраля Лондон объявит о новых санкциях против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской "народных республик».

Как передает Report, об этом руководитель британского внешнеполитического ведомства написала в Twitter

"Завтра (сегодня - ред.) мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила она. Трасс также подчеркнула, что Великобритания будет "координировать ответ" на действия России вместе с союзниками.