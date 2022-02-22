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Великобритания сегодня введет санкции против России

Великобритания сегодня введет санкции против России Глава британского МИД Лиз Трасс в понедельник вечером подтвердила, что 22 февраля Лондон объявит о новых санкциях против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской «народных республик».
Другие страны
22 февраля 2022 г. 02:19
Великобритания сегодня введет санкции против России

Глава британского МИД Лиз Трасс в понедельник вечером подтвердила, что 22 февраля Лондон объявит о новых санкциях против России в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской "народных республик».

Как передает Report, об этом руководитель британского внешнеполитического ведомства написала в Twitter

"Завтра (сегодня - ред.) мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила она. Трасс также подчеркнула, что Великобритания будет "координировать ответ" на действия России вместе с союзниками.

Ранее о готовящихся рестрикциях против Москвы сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в кабмине королевства. По их данным, Лондон на текущий момент не намерен "вводить полный пакет санкционных мер", который был представлен властями в Палате общин британского парламента 10 февраля. При этом правительство королевства планирует "пойти далеко" в вопросе санкций в том случае, если состоится "вторжение России в Украину".

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya bu gün Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək

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