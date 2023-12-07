Великобритания разместила еще тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке

Великобритания разместила дополнительно тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
По его словам, силы Британии находятся в регионе для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и содействия в стабилизации обстановки там.
На этой неделе Шаппс посетит Кипр, Израиль и Палестину, в ходе поездки его будет сопровождать начальник британского штаба обороны Тони Радакин.
Министр обсудит усилия по ускорению доставки жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа и усилия по обеспечению освобождения всех оставшихся боевиков ХАМАС заложников, в том числе британских граждан.