Великобритания расширила санкционный список в отношении России

Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России, включая министров и глав регионов, а также против международного детского центра "Артек" в Крыму.

Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России, включая министров и глав регионов, а также против международного детского центра "Артек" в Крыму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные из обновленного в понедельник санкционного списка на сайте британского правительства.

Отмечается, что под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения, подпали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава так называемой "военно-гражданской администрации Харьковской области" Виталий Ганчев.

В обновленный черный список Лондона также включены вице-премьер Башкирии Ленара Иванова, заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в т.н. "ДНР" Дарья Морозова, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев, советник главы т.н. ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко и начальник штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимир Коваленко.