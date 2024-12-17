Великобритания расширила санкционный список по России

Великобритания расширила свой санкционный список для России, внеся в него 20 судов и две компании.

Великобритания расширила свой санкционный список для России, внеся в него 20 судов и две компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленной версии документа, опубликованного на сайте британского правительства.

В список включены дубайские компании 2Rivers DMCC (прежнее название - Coral Energy) и 2Rivers PTE, специализирующиеся на торговле энергоносителями. Ограничения также введены в отношении 20 нефтяных танкеров, зарегистрированных в разных странах.

Британские власти считают, что эти компании "вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства России, а именно российского энергетического сектора". Относительно судов указано, что основанием для введения рестрикций стала их предполагаемая вовлеченность в деятельность, которая приводит "к дестабилизации Украины", подрыву ее "территориальной целостности, суверенитета и независимости", а также получение прибыли от поддержки властей РФ.

В документе сказано, что попавшие под санкции суда используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.