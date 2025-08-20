О нас

Великобритания ввела санкции в отношении 5 организаций за помощь России в обходе санкций

Великобритания ввела санкции в отношении 5 организаций за помощь России в обходе санкций В МИД Великобритании сообщили о расширении санкций в отношении России.
Другие страны
20 августа 2025 г. 17:16
Великобритания ввела санкции в отношении 5 организаций за помощь России в обходе санкций

В МИД Великобритании сообщили о расширении санкционного списка компаний, оказывающих помощь России в обходе санкций.

Как передает Report, об этом говорится в перечне обновлений британского внешнеполитического ведомства.

"Добавлено восемь новых позиций в рамках режима санкций против России", - сказано в сообщении.

Новые санкции коснулись пяти организаций и трех физических лиц. В частности, санкции введены в отношении кыргызских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector, а также люксембургской Altair Holding.

Кроме того, санкции введены и против кыргызского "Капитал банк Центральной Азии".

Эти организации оказывали РФ содействие в обходе санкций.

В июле Великобритания включила в санкционный список 135 кораблей, связанных с теневым флотом.

Версия на английском языке UK expands sanctions against Russia with new additions
Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa kömək etmiş 5 təşkilata sanksiya tətbiq edib

