Великобритания ввела санкции в отношении 5 организаций за помощь России в обходе санкций

В МИД Великобритании сообщили о расширении санкций в отношении России.

В МИД Великобритании сообщили о расширении санкционного списка компаний, оказывающих помощь России в обходе санкций.

Как передает Report, об этом говорится в перечне обновлений британского внешнеполитического ведомства.

"Добавлено восемь новых позиций в рамках режима санкций против России", - сказано в сообщении.

Новые санкции коснулись пяти организаций и трех физических лиц. В частности, санкции введены в отношении кыргызских компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector, а также люксембургской Altair Holding.

Кроме того, санкции введены и против кыргызского "Капитал банк Центральной Азии".

Эти организации оказывали РФ содействие в обходе санкций.

В июле Великобритания включила в санкционный список 135 кораблей, связанных с теневым флотом.