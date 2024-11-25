Великобритания расширила санкции в отношении России

Великобритания ввела санкции в отношении "Альфастрахования", "Страховой дом ВСК" и 30 российских нефтяных танкеров.

Великобритания ввела санкции в отношении "Альфастрахования", "Страховой дом ВСК" и 30 российских нефтяных танкеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном черном списке, распространенным МИД Соединенного Королевства.

Британские власти мотивировали внесение "Альфастрахования" и ВСК в санкционный список тем, что эти компании якобы "вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства России путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения для правительства России".

Относительно судов указано, что основанием для применения рестрикций стала их предполагаемая вовлеченность в деятельность, которая приводит "к дестабилизации Украины", подрыву ее "территориальной целостности, суверенитета и независимости", и получение прибыли от поддержки правительства России. Подпавшие под санкции суда, утверждается в документе, используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.