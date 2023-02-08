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Великобритания расширила санкции в отношении России

Великобритания расширила санкции в отношении России Великобритания внесла 15 новых позиций в свой санкционный список по России.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 15:13
Великобритания расширила санкции в отношении России

Великобритания внесла 15 новых позиций в свой санкционный список по России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

В список включены уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, владелец агентства "Регнум" Сергей Руднов, владелец "Аэростарта" Мячин.

Под санкции попали оборонные компании "РТ-комплект", "Оборонлогистика", "Универсалмаш", "Топаз".

Сообщается, что новые ограничения призваны усилить давление на российского президента Владимира Путина.

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Версия на английском языке UK expands sanctions against Russia

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