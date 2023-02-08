Великобритания расширила санкции в отношении России

Великобритания внесла 15 новых позиций в свой санкционный список по России.

Великобритания внесла 15 новых позиций в свой санкционный список по России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

В список включены уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, владелец агентства "Регнум" Сергей Руднов, владелец "Аэростарта" Мячин.

Под санкции попали оборонные компании "РТ-комплект", "Оборонлогистика", "Универсалмаш", "Топаз".

Сообщается, что новые ограничения призваны усилить давление на российского президента Владимира Путина.