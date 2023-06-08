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Великобритания расширила санкции в отношении Беларуси

Великобритания расширила санкции в отношении Беларуси Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций в отношении Беларуси, ограничив импорт и экспорт некоторых товаров.
Другие страны
8 июня 2023 г. 16:35
Великобритания расширила санкции в отношении Беларуси

Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций в отношении Беларуси, ограничив импорт и экспорт некоторых товаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД королевства, выдержки из которого опубликовало в четверг агентство Reuters.

"Новый пакет санкций усиливает экономическое давление на [президента Александра] Лукашенко и его режим, которые активно способствуют осуществляемым Россией военным действиям, игнорируя территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении главы британского МИД Джеймса Клеверли.

Обновленная версия санкционного списка и комментарии к нему пока не были опубликованы. Как пишет Reuters, вводимые санкции среди прочего предполагают запрет на импорт золота, древесины, каучука и цемента из Беларуси. Вводятся также ограничения на поставки в эту страну промышленного оборудования, денежных купюр и товаров, которые могут использоваться для создания химического и биологического оружия.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Belarusa qarşı sanksiyaları genişləndirib

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