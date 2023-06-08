Великобритания расширила санкции в отношении Беларуси

Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций в отношении Беларуси, ограничив импорт и экспорт некоторых товаров.

Правительство Великобритании ввело новый пакет санкций в отношении Беларуси, ограничив импорт и экспорт некоторых товаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД королевства, выдержки из которого опубликовало в четверг агентство Reuters.

"Новый пакет санкций усиливает экономическое давление на [президента Александра] Лукашенко и его режим, которые активно способствуют осуществляемым Россией военным действиям, игнорируя территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении главы британского МИД Джеймса Клеверли.

Обновленная версия санкционного списка и комментарии к нему пока не были опубликованы. Как пишет Reuters, вводимые санкции среди прочего предполагают запрет на импорт золота, древесины, каучука и цемента из Беларуси. Вводятся также ограничения на поставки в эту страну промышленного оборудования, денежных купюр и товаров, которые могут использоваться для создания химического и биологического оружия.