Великобритания расширила санкции против России

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, распространив их на ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий в Украине.

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, распространив их на ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

Кроме того, рестрикции были введены против ПАО "КАМАЗ", главы "Открытия" Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева. Власти Великобритании также подчеркнули, что в рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.

"Наш экспорт профессиональных услуг чрезвычайно ценен для многих стран, из-за чего мы и закрываем России (доступ) к нему. Лишая Россию доступа к нашим фирмам мирового уровня, занятым в сферах консультирования по вопросу менеджмента, бухгалтерии и пиара, мы увеличиваем экономическое давление на Кремль с целью изменить его курс", - утверждал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг. В заявлении сказано, что британские компании составляют порядка 10% от всех зарубежных компаний, которые оказывают услуги в РФ в перечисленных секторах.

Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства также проинформировало о внесении в санкционный список статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, ирландского журналиста телеканала RT Брайана Макдональда, директора центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александра Школьника. Среди организаций, подпавших под санкции, названы информагентство "Инфорос", интернет-ресурсы SouthFront и "Фонд стратегической культуры".

Власти Великобритании ввели рестрикции против главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и членов Совета Федерации Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарева, Эдуарда Росселя и Ильяса Умаханова, говорится в обновленном санкционном списке на сайте правительства Соединенного Королевства. Также под ограничительные меры подпали Московский физико-технический институт, ООО "Ижмаш - беспилотные системы", ОАО "Радиоавионика, компания "Байкал электроникс". Кроме того, санкции были введены в отношении инвестиционной компании Volga Group Геннадия Тимченко, его дочери Натальи Браунинг, сооснователя сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, совладельца и председателя наблюдательного совета Совкомбанка Михаила Кучмента, зампредседателей правления Совкомбанка Олега Машталяра и Алексея Панферова.

Рестрикции были распространены и на топ-менеджеров "Открытия" Дмитрия Левина и Татьяну Нестеренко. В санкционный список в связи с событиями на Украине также были внесены зарегистрированная в Эстонии биржа криптовалют Garantex Europe OU, ООО "Центр специальных технологий", ОАО "Авангард", СП АО "Интеграл СПб", санкт-петербургская компания Forss Technology Ltd, Чебоксарский завод электрооборудования, компания Crocus Nano Electronics, АО "Центр судоремонта "Дальзавод", компания "Кранарк", ПАО "Звезда", "МПИ-Волна", АО "МЦСТ".

Помимо этого, британские власти применили санкции в отношении Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля и ООО "Пелла-Маш", занимающегося производством трубогибочных станков, плазморежущих машин, грузовых и спасательных спуско-подъемных устройств.

Правительство Соединенного Королевства также напомнило, что ранее в рамках "борьбы с российской дезинформацией" были введены санкции против телеканала RT (Автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости") и медиагруппы "Россия сегодня", в связи с чем контент этих СМИ стал блокироваться в социальных сетях и магазинах приложений.