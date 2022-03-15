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Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России Великобритания расширила санкции против РФ, введя новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц.
Другие страны
15 марта 2022 г. 16:32
Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против РФ, введя новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, под санкции подпали Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Иванов, Мария Захарова, Сергей Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов.

Кроме того, Лондон замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им также запрещен въезд в страну. Также Великобритания ввела санкции против Мордашова, Пумпянского, Полубояринова, Гурьева, Мазепиных, Золотова, Чайки, Собянина, Эрнста, Евкурова. В списке также оказались Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы.

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Версия на английском языке UK extends sanctions against Russia

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