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Великобритания расширила санкции против России, Беларуси, Ирана и ОАЭ

Великобритания расширила санкции против России, Беларуси, Ирана и ОАЭ Великобритания обновила список санкционных ограничений в отношении России и добавила в него 19 новых позиций. Список в отношении Беларуси расширили на шесть позиций.
Другие страны
8 августа 2023 г. 14:59
Великобритания расширила санкции против России, Беларуси, Ирана и ОАЭ

Великобритания обновила список санкционных ограничений в отношении России и добавила в него 19 новых позиций. Список в отношении Беларуси расширили на шесть позиций.

Об этом передает Report со ссылкой на британские СМИ.

В санкционный список были включены российская компания по разработке электроники "СМТ-АйЛогик", поставщик высокотехнологичных электронных компонентов "ТестКомплект", а также зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания Stout. Все компании, по утверждению британских властей, имеют стратегическое значение или оказывают поддержку российскому правительству.

Также власти ввели санкции в отношении иранских физических и юридических лиц, которые по утверждению британской стороны, оказывают поддержку России в сфере обороны. Рестрикции, в частности, были введены в отношении иранской компании Paravar Pars и подразделений Корпуса стражей исламской революции, занимающихся опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против поставляющей беспилотники компании из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading и турецких компаний Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi, занимающихся поставками компьютерных компонентов и технологий для оборонного сектора.

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