Великобритания расширила санкции против Ирана

Великобритания расширила санкции против Ирана, распространив их на подразделение спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

Великобритания расширила санкции против Ирана, распространив их на подразделение спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

Как передает Report, об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте правительства Соединенного Королевства.

Согласно информации, рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены также в отношении командира одного из подразделений КСИР Хамида Фазели, Абдольфатаха Анвазиана и Бехнама Шахрияри.

Утверждается, что подразделение 700 спецназа "Аль-Кудс", в отношении которого были введены санкции, занималось разработкой и планированием дестабилизирующих действий на территории Великобритании, в частности, это касается Анвазиана. А Шахрияри, по данным британского правительства, замешан в дестабилизации ситуации в Израиле, Ираке, Йемене и Ливане.

Всего в британском санкционном списке в отношении Ирана теперь находятся 27 юридических и 190 физических лиц.