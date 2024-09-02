О нас

Великобритания расширила санкции против Ирана

Великобритания расширила санкции против Ирана Великобритания расширила санкции против Ирана, распространив их на подразделение спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).
Другие страны
2 сентября 2024 г. 19:35
Великобритания расширила санкции против Ирана

Великобритания расширила санкции против Ирана, распространив их на подразделение спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

Как передает Report, об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте правительства Соединенного Королевства.

Согласно информации, рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены также в отношении командира одного из подразделений КСИР Хамида Фазели, Абдольфатаха Анвазиана и Бехнама Шахрияри.

Утверждается, что подразделение 700 спецназа "Аль-Кудс", в отношении которого были введены санкции, занималось разработкой и планированием дестабилизирующих действий на территории Великобритании, в частности, это касается Анвазиана. А Шахрияри, по данным британского правительства, замешан в дестабилизации ситуации в Израиле, Ираке, Йемене и Ливане.

Всего в британском санкционном списке в отношении Ирана теперь находятся 27 юридических и 190 физических лиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya SEPAH-ın Qüds qoşununa sanksiya tətbiq edib

Самое важное

Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi