Великобритания расширила санкции против Беларуси

Правительство Великобритании расширило санкционный список по Белоруссии на девять позиций.

Правительство Великобритании расширило санкционный список по Беларуси на девять позиций.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Согласно данным ведомства, под рестрикции подпали: председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко; руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич; начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка; начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик; завод "Легмаш" в Орше, конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты", разрабатывающее радиолокационные системы предприятие "АЛЕВКУРП".

В МИД Британии заявили, что рестрикции применили против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека или оказывают поддержку России при ведении войны в Украине.