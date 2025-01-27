Великобритания расширила санкции против Беларуси

Правительство Великобритании расширило санкционный список по Беларуси на девять позиций.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
Согласно данным ведомства, под рестрикции подпали: председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко; руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич; начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка; начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик; завод "Легмаш" в Орше, конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты", разрабатывающее радиолокационные системы предприятие "АЛЕВКУРП".
В МИД Британии заявили, что рестрикции применили против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека или оказывают поддержку России при ведении войны в Украине.