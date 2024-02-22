Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в британском МИД.
Лондон ввел меры против руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и "Алросы".
В санкционный список также включены Пермский пороховой завод и руководство "Новатэк".
Отметим, что вчера Великобритания ввела ограничительные меры в отношении шести российских граждан, занимающих руководящие должности в исправительной колонии, где умер Алексей Навальный.