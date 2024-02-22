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Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по России

Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по России Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по России.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 16:41
Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по России

Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в британском МИД.

Лондон ввел меры против руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и "Алросы".

В санкционный список также включены Пермский пороховой завод и руководство "Новатэк".

Отметим, что вчера Великобритания ввела ограничительные меры в отношении шести российских граждан, занимающих руководящие должности в исправительной колонии, где умер Алексей Навальный.

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