Великобритания проведет виртуальный саммит G7 по коронавирусу

Встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет в пятницу в режиме видеоконференции.

Встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет в пятницу в режиме видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, основными ее темами станет борьба с пандемией коронавируса и справедливое распределение вакцин в мире.

Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года. Во встрече также примут участие представители Евросоюза - глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьер-министра, Джонсон "воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям". По задумке Джонсона, таким образом можно будет положить конец "националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус".

"Последние 12 месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии", - уверены в Великобритании. Именно поэтому, считают в Лондоне, внедрение вакцин "дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".