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Великобритания продолжит помогать Украине

Великобритания продолжит помогать Украине События в Белгородской области не повлияют на позицию британских властей в вопросе оказания помощи Украине.
Другие страны
24 мая 2023 г. 20:59
Великобритания продолжит помогать Украине

События в Белгородской области не повлияют на позицию британских властей в вопросе оказания помощи Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Наша позиция состоит в том, что все, что Украина делала за последний год, было направлено на защиту ее собственной территории. Мы продолжаем помогать им в этой цели", - заявил он, комментируя вылазку украинских диверсантов в Белгородской области.

По его словам, Британия намерена оказать "боевую авиационную поддержку" Киеву как можно скорее.

"Мы достигли реального прорыва на саммите Группы семи в Хиросиме благодаря поддержке предложения президента США Джо Байдена создать коалицию по передаче Украине истребителей F-16. Великобритания будет частью этой коалиции вместе со своими европейскими союзниками. Мы привержены оказанию Украине боевой авиационной поддержки, которая ей необходима как можно скорее", - сказал он.

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