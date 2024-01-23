Великобритания продолжит наносить удары по объектам хуситов

Великобритания продолжит наносить удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", чтобы снизить военный потенциал хуситов.

Великобритания продолжит наносить удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", чтобы снизить военный потенциал хуситов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

"Мы послали максимально ясный сигнал, что мы продолжим снижать их возможность осуществлять атаки", - сказал руководитель ведомства.

По его словам, совместные удары Великобритании и США способствуют снижению военного потенциала хуситов, действия которых ведут к "росту напряженности" в регионе.

Он добавил, что Лондон и Вашингтон работают над созданием коалиции, которая "поддержит предпринимаемые шаги".