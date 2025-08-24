О нас

Великобритания продолжит готовить украинских военных в 2026 году

Великобритания продолжит готовить украинских военных в 2026 году Британские инструкторы продолжат осуществлять подготовку украинских военных в 2026 году.
Другие страны
24 августа 2025 г. 21:40
Великобритания продолжит готовить украинских военных в 2026 году

Британские инструкторы продолжат осуществлять подготовку украинских военных в 2026 году.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении военного ведомства Соединенного Королевства.

Согласно информации, продление операции Interflex (программа подготовки украинских военных по стандартам Королевских ВС Великобритании - ред.) как минимум до конца 2026 года было объявлено министром обороны Джоном Хили.

По словам министра, с начала 2022 года во время этой программы по обучению новобранцев ВСУ свыше 50 тыс. украинцев получили "жизненно важные боевые навыки".

Обучение, срок которого увеличен с пяти до семи недель, осуществляется преимущественно на территории Великобритании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukrayna hərbçilərinə təlim keçməyə davam edəcək

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi