Великобритания продлила размещение системы ПВО Sky Sabre в Польше

Соединенное Королевство продляет размещение системы ПВО средней дальности Sky Sabre в Польше до конца 2024 года.

Соединенное Королевство продляет размещение системы ПВО средней дальности Sky Sabre в Польше до конца 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи со своим британским коллегой Грантом Шэппсом.

"Система противовоздушной обороны Sky Sabre останется [на дежурстве] в Польше дольше. Она должна была дислоцироваться у нас до конца марта, [Британией] было принято решение оставить ее здесь до конца года", - отметил глава польского оборонного ведомства на пресс-конференции.

Комплексы ПВО Sky Sabre с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile) унифицированной модульной конструкции поступили на вооружение британской армии в декабре 2021 года. В марте следующего года Лондон принял решение о размещении одного из них и дополнительно 100 военнослужащих в Польше.

По данным польского Минобороны, подразделение Sky Sabre занимается охраной базы в Жешуве, через которую проходит помощь Украине.