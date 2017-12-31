Великобритания прочит миру худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году может произойти один из крупнейших гуманитарных кризисов со времен окончания Второй мировой войны.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, такое мнение выразила государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт.

«Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным», — отметила она.

По данным издания, Министерство международного развития Великобритании также анонсировало выделение дополнительных £21 млн в фонд ООН для преодоления последствий гуманитарных кризисов.

Ожидается, что эти средства пойдут на обеспечение питьевой водой и улучшение санитарных условий 13 млн человек, еще 9 млн будут обеспечены продовольствием.

В середине декабря в ООН заявили, что около 70 млн детей во всем мире живут в зонах гуманитраных кризисов и не имеют возможности получать нормальное образование.