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Великобритания присоединится к Транстихоокеанскому партнерству

Великобритания присоединится к Транстихоокеанскому партнерству Великобритания запускает формальный процесс присоединения страны к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
Другие страны
31 января 2021 г. 17:59
Великобритания присоединится к Транстихоокеанскому партнерству

Великобритания запускает формальный процесс присоединения страны к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министерства внешней торговли королевства.

В понедельник глава ведомства Элизабет Трасс подаст запрос о членстве страны в ТТП, а в течение года начнутся переговоры об условиях ее вступления.

"Присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве принесет пользу британскому бизнесу, расширив доступ Соединенного Королевства к стремительно растущим рынкам крупных мировых экономик, включая Мексику, Малайзию и Вьетнам", - говорится в документе.

Королевство рассчитывает на беспошлинный доступ своих товаров, в том числе алкогольных напитков и автомобилей, в страны ТТП, расширение присутствия на их рынках британских компаний, работающих в сферах услуг и высоких технологий, а также упрощение визового режима для предпринимателей. Подчеркивается, что присоединение к ТТП является ключевой частью плана британского правительства по укреплению позиций страны в сфере международной торговли после Brexit. Объемы двусторонней торговли Великобритании с 11 государствами - членами ТТП в 2019 году оцениваются в 111 млрд фунтов стерлингов (152 млрд долларов США по текущему курсу). По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 8%.

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