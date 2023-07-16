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Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству

Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству Страны - участницы Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) подтвердили вступление Великобритании в организацию.
Другие страны
16 июля 2023 г. 07:39
Великобритания присоединилась к Транстихоокеанскому партнерству

Страны - участницы Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) подтвердили вступление Великобритании в организацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

"Присоединение Соединенного Королевства к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве - это отличная новость для региона", - сказал Хипкинс, отметив, что участие Великобритании в ВПСТТП "расширит экономические возможности региона для дальнейшего роста и развития". Его заявление опубликовано на сайте новозеландского правительства.

Министр роста торговли и экспорта Новой Зеландии Демиен О'Коннор отметил, что "присутствие Великобритании в объединении укрепит основанную на правилах торговую систему в регионе, обеспечит большую определенность и укрепит региональные цепочки поставок для торговли". "Новые партнеры, такие как Соединенное Королевство, повышают ценность соглашения [ВПСТТП] и демонстрируют неизменную важность организации, являющейся важнейшим элементом глобальной торговой архитектуры", - указал он в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства.

Соединенное Королевство стало первым новым членом партнерства с момента его создания. Первоначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств - Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента США в 2017 году объявил о выходе страны из ТТП.

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