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Великобритания приняла 27 100 украинских беженцев

Великобритания приняла 27 100 украинских беженцев В Великобританию по новым визовым программам приехали около 27 100 украинских беженцев.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 13:48
Великобритания приняла 27 100 украинских беженцев

В Великобританию по новым визовым программам приехали около 27 100 украинских беженцев.

Как передает Report, об этом пишет Guardian cо ссылкой на данные британского правительства на 25 апреля.

Одна из программ рассчитана на украинцев, чьи родственники проживают в Великобритании и имеют британское подданство. В марте была запущена вторая, для украинцев, которые могут въехать в страну с помощью спонсора, проживающего на британской территории.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля Украину покинули 5 372 854 человека.

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Версия на английском языке UK accepts 27,100 Ukrainian refugees

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