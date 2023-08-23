Великобритания примет участие в разминировании энергообъектов в Украине

Британская неправительственная организация The Mines Advisory Group (MAG) примет участие в разминировании энергетических объектов в Украине.

Британская неправительственная организация The Mines Advisory Group (MAG) примет участие в разминировании энергетических объектов в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Меморандум подписали во время визита в Киев госсекретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса.

Меморандум предусматривает сотрудничество по созданию условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры путем очистки сооружений энергетических объектов, их площадок, прилегающих территорий от взрывоопасных предметов, их частей, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и надлежащего безопасного функционирования энергетических объектов.